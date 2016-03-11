Динияр Билялетдинов: «Зенит» после поражения от «Бенфики» на каждый матч будет настраиваться запредельно»

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры против «Зенита» в 20 туре российской Премьер-лиги.

— Мы готовимся к серьезному матчу. «Зенит» проиграл дома «Бенфике», мы для них сейчас раздражитель. Кто сильнее, тот и победит. Мы едем туда, зная свою силу, зная силу «Зенита», с уважением к сопернику.

— По матчу с «Бенфикой» удалось разглядеть какие-то слабые стороны в игре «Зенита»?

— Трудно сказать. Конечно, у нас есть понимание, как нужно играть, но это наша внутрення информация.

— «Зенит» с Халком и без Халка – это разные команды?

— Наверное в какой-то степени разные, но у них практически два укомплектованных состава. Можно изменить стратегию в зависимости от того, будет играть тот или иной игрок. Но мы на это не смотрим. Любой игрок может сыграть по-разному.

— Как поражение от «Бенфики» отразится на игре «Зенита»?

— Думаю, они хотят повыше забраться в турнирной таблице в чемпионате, попасть в зону Лиги Чемпионов. На каждый матч они сейчас будут настраиваться запредельно, потому что рассчитывали пройти «Бенфику».