«Ньюкасл» уволил Макларена

«Ньюкасл» объявил об увольнении Стива Макларена с поста главного тренера команды. Имя нового наставника «сорок» станет известно в ближайшее время.

«Лично благодарю Стива за его работу в «Ньюкасле». Чтобы дать клубу лучшую возможность сохранить место в английской Премьер-лиге, мы решили пойти на изменения.

О преемнике Стива Макларена на посту главного тренера объявим в ближайшее время», - прокомментировал решение клуба спортивный директор Ли Чарнли.

На данный момент «Ньюкасл» занимает 19 строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе после 28 игр 24 очка.