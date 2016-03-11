Форстер и Покеттино – лучшие в АПЛ

Голкипер «Саутгемптона» Фрейзер Форстер и наставник «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино признаны лучшими в АПЛ в феврале.

За три встречи в АПЛ Форстер ни пропустил ни одного мяча, отстояв на ноль в матчах с «Арсеналом», «Вест Хэмом», и «Суонси Сити».

Подопечные Покеттино выиграли все четыре встречи в месяца против Норвича» (3:0), «Уотфорда» (1:0), «Манчестер Сити» (2:1) и «Суонси Сити» (2:1).

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