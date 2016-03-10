Лига Европы. «Шахтер» уверенно обыграл «Андерлехт», «Базель» и «Севилья» сыграли вничью

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» оказался сильнее «Андерлехта» – 3:1. За украинский клуб забивали Тайсон, Александр Кучер и Эдуардо, а в составе гостей отличился Франк Ачимпонг.

Еще в одной встрече этой стадии «Базель» и «Севилья» не сумели поразить ворота друг друга – 0:0.

Ответные матчи состоятся 17 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

Базель (Швейцария) – Севилья (Испания) – 0:0 (0:0)

Шахтер (Украина) – Андерлехт (Бельгия) – 3:1(2:0)

Голы: 1:0 – Тайсон, 21; 2:0 – Кучер, 24; 2:1 – Ачимпонг, 69; 3:1 – Эдуардо, 79.

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