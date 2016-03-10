Спортивный директор «Барселоны» рассказал о летнем трансфере Дениса Суареса

Полузащитник «Вильярреала» Денис Суарес, скорее всего, летом перейдет в «Барселону». Об этом сообщил спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес.

«Мы высоко оцениваем Суареса, но не смогли подписать его зимой по независящим от нас причинам. «Вильярреал» удержал его, что было логично с их стороны, но сейчас мы с оптимизмом смотрим на перспективы летнего трансфера. Мы определенно хотели бы видеть Дениса в составе «Барселоны», – сказал Фернандес.

В нынешнем сезоне Денис Суарес сыграл за «Вильярреал» 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал девять результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.