Бенатиа не собирается уходить из «Баварии»

Защитник Мехди Бенатиа не собирается покидать «Баварию». Напомним, что из-за постоянных травм футболист пропустил почти весь сезон, сыграв лишь в восьми матчах.

«К сожалению, после переезда в Германию я испытал немало проблем с травмами. Такое случается в футболе.

Я не думаю о том, чтобы покинуть «Баварию» в ближайшее время. Слухи, согласно которым могу уйти в связи с появлением Анчелотти, – полная чепуха.

Сейчас я думаю лишь о заключительной части текущего сезона, о том, чтобы выиграть Бундеслигу и Лигу чемпионов», – сказал марокканец.