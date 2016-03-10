Кин: «Поступок Азара меня ошарашил»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что поведение полузащитника «Челси» Эдена Азара, который обменялся футболками с Анхелем Ди Марией из «ПСЖ» в перерыве матча, недопустимо.

«Даже страшно комментировать. Это некрасиво и после матча, но во время перерыва такой большой игры? У меня слов нет. О чем думают игроки? Такая большая игра, а они думают, как бы обменяться? Я бы и в конце так не делал. Я ошарашен», - сказал Кин.

Отметим, что на Азара обрушился шквал критики со стороны фанатов, которые освистали его с трибун.