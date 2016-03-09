Роналду расхвалил Наваса

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду доволен тем, как играет голкипер команды Кейлор Навас.

«Я доволен. Мы выполнили поставленную задачу — вышли в 1/4 финала. Команда играла хорошо, дважды забила, мы всем довольны. Понимали, что матч будет тяжелым. У «Ромы» были шансы, она могла забить один-два раза, но и у нас самих было много голевых моментов. Первый тайм был равным, а после перерыва «Реал» выглядел лучше, играл острее и забил два важнейших мяча.

С начала сезона Кейлор играет ключевую роль. На мой взгляд, он один из лучших игроков команды и вратарь высшего класса. Он играет здорово, я отдаю ему должное.

Не важно, кто нам достанется. Просто подождем и узнаем следующего соперника. До конца Лиги чемпионов еще далеко. В 1/4 и 1/2 финала будет еще тяжелее, но команда к этому готова», — заявил португалец после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой».