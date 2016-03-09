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Бибрас Натхо: «Я готов уйти летом»

9 марта 2016, 12:15
7

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо готов рассмотреть вариант со сменой клуба. На такой шаг футболист пойдет в том случае, если не будет получать достаточно игровой практики.

«Я не могу распространяться о своих проблемах, но они существуют, и их немало. Те, кто знают меня, понимают, что смысл моей жизни – футбол. Это моя любовь. Мне очень сложно не играть. Я надеюсь, что нынешние проблемы решаемы. Но если разобраться с ними не удастся, очень высока вероятность того, что я попытаюсь найти себе другой клуб ближайшим летом, несмотря на то что мой контракт рассчитан еще на два года.

В футболе всякое бывает. К сожалению, сейчас я играю гораздо меньше. Или вообще не играю. Надеюсь, что ситуация изменится к лучшему. На данный момент, когда трансферное окно закрыто, разумеется, я хочу завершить сезон наилучшим образом и дать своей команде максимум. А уж затем буду думать, что делать дальше», — сказал израильтянин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Натхо Бибрас
Комментарии (7)
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Ubuntu
1457515631
Широков вытеснил его из состава, это факт
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msbleff
1457516771
если бы ты играл так же,как первые 10 матчей в ЦСКА, то вопросов к тебе и не было бы. По факту,очень сдулся Бибрас.
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hodyrev
1457517279
Домой пора домой
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PNZ1985
1457519059
играл бы норм, не вякал!
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c0ff33
1457526325
К Бердыеву на реанимацию ))
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