Бибрас Натхо: «Я готов уйти летом»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо готов рассмотреть вариант со сменой клуба. На такой шаг футболист пойдет в том случае, если не будет получать достаточно игровой практики.

«Я не могу распространяться о своих проблемах, но они существуют, и их немало. Те, кто знают меня, понимают, что смысл моей жизни – футбол. Это моя любовь. Мне очень сложно не играть. Я надеюсь, что нынешние проблемы решаемы. Но если разобраться с ними не удастся, очень высока вероятность того, что я попытаюсь найти себе другой клуб ближайшим летом, несмотря на то что мой контракт рассчитан еще на два года.

В футболе всякое бывает. К сожалению, сейчас я играю гораздо меньше. Или вообще не играю. Надеюсь, что ситуация изменится к лучшему. На данный момент, когда трансферное окно закрыто, разумеется, я хочу завершить сезон наилучшим образом и дать своей команде максимум. А уж затем буду думать, что делать дальше», — сказал израильтянин.