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    Олег Иванов: «Есть судьи, которые за словом в карман не полезут»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал о том, что сталкивался с грубостью со стороны арбитров.

    – Лапочкин рассказывал, что ты самый дерзкий футболист в Премьер-лиге, что ты постоянно дерзишь…

    – А есть его фотка?

    – Ты не знаешь, кто это? Чем тебе дались эти судьи? Он действительно рассказывал, что ты постоянно дерзишь, атакуешь арбитров. Часто бывают такие диалоги?

    – Да, часто. Но я бы не сказал, что только футболисты в одну сторону дерзят. Есть судьи, которые тоже за словом в карман не полезут.

    – Например?

    – Цитата? В ответ на «Че ты не свистишь?» можно услышать «Пшел на ***, играй!». Но сейчас мало таких осталось. Редко отвечают. По-разному бывает. Матч на матч не приходится. Может, от настроения зависит. Иногда может человек ответить.

    Есть судьи, с которыми даже не хочется спорить. Человек может сказать: «Ну не увидел, ошибся». То есть просто признает, и дальше играешь. Почему человек не может ошибиться? А когда человек целенаправленно не замечает раз, второй, третий, то уже заводишься, – сказал Иванов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.03.2016 22:09
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