Мартино не вызвал Гарая и Тевеса в сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино определился с составом команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборными со сборными Чили (25 марта) и Боливии (30 марта), сообщается официальный сайт ассоциации футбола Аргентины.

Стоит отметить, что Херардо не вызвал в команду оказалось защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая и нападающего «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса.

Полностью список игроков выглядит так:

вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («Тигрес»), Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»);

защитники: Хавьер Пинола («Росарио Сентраль»), Факундо Ронкалья («Фиорентина»), Матео Мусаккио («Вильярреал»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Рамиро Мори («Эвертон»), Габриэль Меркадо, Лионель Вангиони (оба – «Ривер Плейт»), Николас Отаменди, Мартин Демикелис, Пабло Сабалета (все – «Манчестер Сити»);

полузащитники: Эвер Банега («Севилья»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Лукас Билья («Лацио»), Энцо Перес («Валенсия»), Николас Гайтан («Бенфика»), Эрик Ламела («Тоттенхэм»), Матиас Краневиттер, Аугусто Фернандес (оба – «Атлетико»), Анхель Ди Мария, Хавьер Пасторе (оба – «ПСЖ»);

нападающие: Эсекьель Лавесси («Хэбей Чайна Форчун»), Лионель Месси («Барселона»), Пауло Дибала («Ювентус»), Анхель Корреа («Атлетико»), Гонсало Игуаин («Наполи»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).