Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мартино не вызвал Гарая и Тевеса в сборную Аргентины

8 марта 2016, 17:44
3

Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино определился с составом команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборными со сборными Чили (25 марта) и Боливии (30 марта), сообщается официальный сайт ассоциации футбола Аргентины.

Стоит отметить, что Херардо не вызвал в команду оказалось защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая и нападающего «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса.

Полностью список игроков выглядит так:

вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («Тигрес»), Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»);

защитники: Хавьер Пинола («Росарио Сентраль»), Факундо Ронкалья («Фиорентина»), Матео Мусаккио («Вильярреал»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Рамиро Мори («Эвертон»), Габриэль Меркадо, Лионель Вангиони (оба – «Ривер Плейт»), Николас Отаменди, Мартин Демикелис, Пабло Сабалета (все – «Манчестер Сити»);

полузащитники: Эвер Банега («Севилья»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Лукас Билья («Лацио»), Энцо Перес («Валенсия»), Николас Гайтан («Бенфика»), Эрик Ламела («Тоттенхэм»), Матиас Краневиттер, Аугусто Фернандес (оба – «Атлетико»), Анхель Ди Мария, Хавьер Пасторе (оба – «ПСЖ»);

нападающие: Эсекьель Лавесси («Хэбей Чайна Форчун»), Лионель Месси («Барселона»), Пауло Дибала («Ювентус»), Анхель Корреа («Атлетико»), Гонсало Игуаин («Наполи»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Аргентина Чили Боливия Мартино Херардо
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ManUtd-Volgograd
1457456129
Тевес - черт конченый! Таких мразей в сборную не вызывают!
Ответить
Lexa_Lexa
1457456463
Гарай был ОСНОВНЫМ!!! на ЧМ, это что санкции?
Ответить
Protosser
1457505158
Нападение у них, конечно, звери..
Ответить
Главные новости
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
22:43
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
22:32
2
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
22:27
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
22:03
4
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
21:57
94
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
21:28
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
7
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
10
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
20:26
8
Все новости
Все новости
Анчелотти прокомментировал поведение Винисиуса во время Эль Класико
2025.11.04 00:24
ФотоТолько одного игрока РПЛ вызвали в сборную Бразилии на ноябрьские матчи
2025.11.03 23:32
1
Месси побил мировой рекорд по ассистам
2025.10.15 13:46
Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России
2025.09.18 13:26
14
Месси стал лучшим бомбардиром отбора ЧМ-2026 в Южной Америке
2025.09.10 12:08
Анчелотти оценил шансы Бразилии выиграть чемпионат мира-2026
2025.09.10 11:47
Отбор ЧМ-2026. Кордоба забил гол в матче с Венесэулой, Суарес оформил покер за 25 минут
2025.09.10 08:15
1
Отбор ЧМ-2026. Бразилия уступила Боливии, впервые проиграв при Анчелотти
2025.09.10 08:08
1
Отбор ЧМ-2026. Аргентина без Месси проиграла Эквадору
2025.09.10 07:48
Роналду опередил Месси по важному показателю
2025.09.07 00:45
Агент Дугласа Сантоса сказал, откажется ли игрок от российского паспорта
2025.09.06 20:49
Орлов: «У «Зенита» вырисовывается огромная проблема»
2025.09.06 20:08
7
38-летний Месси сделал заявление о будущем: «Этот момент приближается»
2025.09.05 22:56
ФотоОтаменди обратился к Месси, проведшему последний матч за сборную в Аргентине
2025.09.05 17:54
В «Зените» прокомментировали игру Сантоса и Энрике за сборную Бразилии
2025.09.05 16:48
1
Марадону вытеснили из топ-5 лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины
2025.09.05 16:29
Известны 16 участников ЧМ-2026: полный список
2025.09.05 08:25
6
Стали известны еще три участника ЧМ-2026
2025.09.05 07:09
Отбор ЧМ-2026. Дубль Месси принес Аргентине победу над Венесуэлой (3:0)
2025.09.05 07:02
Отбор ЧМ-2026. Зенитовцы помогли Бразилии разгромить Чили на «Маракане» (3:0)
2025.09.05 06:57
2
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Реакция Семака на возвращение статуса легионера к Дугласу Сантосу
2025.09.04 12:49
1
Трамп хочет, чтобы Месси сыграл на ЧМ-2026
2025.08.28 18:40
1
Юрист объяснил, в каком случае Дуглас Сантос снова станет легионером в РПЛ
2025.08.26 14:19
12
Медведев тремя словами прокомментировал вызов Дугласа Сантоса из «Зенита» в сборную Бразилии
2025.08.26 13:40
9
В сборной Бразилии прокомментировали вызов Дугласа Сантоса
2025.08.26 12:35
9
Анчелотти объяснил отсутствие Неймара в заявке сборной Бразилии
2025.08.26 01:10
1
ФотоДва игрока «Зенита» – в составе сборной Бразилии на сентябрьские матчи
2025.08.25 21:53
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+