Стогниенко: «После матча «Ростова» с ЦСКА многое в РФПЛ может быть ясно»

Футбольный комментатор Владимир Стогниенко заявил, что после матча 20-го тура РФПЛ между «Ростовом» и ЦСКА многое в чемпионате России может быть решено. Отметим, что армейцы возглавляют первенство, донская команда занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидера на три очка.

– Уже в следующем туре, 12-го марта, состоится встреча лидеров, «Ростов» – ЦСКА.

– Если ЦСКА выиграет – а это возможно, если армейцы покажут футбол неплохого уровня и газон будет не такой, как в Химках, нужно все-таки, чтобы мяч по нему катился – то многое в чемпионате может уже быть ясно. Отрыв от «Зенита» уже почти десять очков, от «Ростова» будет шесть – не очень представляю, кто может состязаться. Все очень не стабильны. Теоретически мог бы «Зенит», но совершенно не понятно, в каком он состоянии, потому что с «Краснодаром» петербуржцы играли плохо.