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  • Стогниенко: «После матча «Ростова» с ЦСКА многое в РФПЛ может быть ясно»

Стогниенко: «После матча «Ростова» с ЦСКА многое в РФПЛ может быть ясно»

8 марта 2016, 09:21
12

Футбольный комментатор Владимир Стогниенко заявил, что после матча 20-го тура РФПЛ между «Ростовом» и ЦСКА многое в чемпионате России может быть решено. Отметим, что армейцы возглавляют первенство, донская команда занимает второе место в турнирной таблице и отстает от лидера на три очка.

Уже в следующем туре, 12-го марта, состоится встреча лидеров, «Ростов» ЦСКА.

Если ЦСКА выиграет – а это возможно, если армейцы покажут футбол неплохого уровня и газон будет не такой, как в Химках, нужно все-таки, чтобы мяч по нему катился – то многое в чемпионате может уже быть ясно. Отрыв от «Зенита» уже почти десять очков, от «Ростова» будет шесть не очень представляю, кто может состязаться. Все очень не стабильны. Теоретически мог бы «Зенит», но совершенно не понятно, в каком он состоянии, потому что с «Краснодаром» петербуржцы играли плохо.

Источник: Footballreview.ru
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА
Комментарии (12)
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REDWHITE_
1457418704
1. кони(Химки) 2. Ростов 3. Краснодар 4. Спартак 5. Терек 6. газпроект(Удельный парк)
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CSKA №1
1457425633
ЦСКА-Чемпион!!!
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gor77
1457426478
После такого длинного перерыва все начинают сначала. И никто не знает кто сильнее, а кто нет. Всё станет ясно после 5 - 6 туров. И вот тогда можно говорить - кто первый, а кто второй.
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андрей андреев
1457430222
Если Слуцкий покажет хоть что то на Европе,его заберут в сборную,т.к.домашний чм. И останется новый тренер со старыми футболистами ,без Мусы.И всё.Конец ЦСКА.
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taben
1457430329
Чего вы тут несете, эксперты раскладушек?! Вспомните матч в Химках. Ростов открыл счет, а кони отскочили тогда чудом после откровенного нарушения Вернблума. Так что на Олимпе будет бой 100%. Ростов там не проигрывает. И как раз коням, там будет намного сложнее взять очки, чем сельмашам потерять.
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Doctor Klyde
1457563731
Порядок должен бить класс, которого у ЦСКА нет. Глядя на дерби кони ничего не стоят. Все будет зависеть от заряженности Сельмаша и качества выполнения установок КББ, он всегда находил оружие проти Вагнера, Велика, Хульков и прочих. Думаю Ростов способен надавать Калачей. Да будет справедлив судья!
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