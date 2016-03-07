18-летний форвард «Ренна» заинтересовал «Барселону»

«Барселона» заинтересована в услугах форварда «Ренна» Усмане Дембеле, информирует RMC.

Скауты сине-гранатовых наблюдали за 18-летним французом в игре 29-го тура Лиги 1 против «Нанта» (4:1), в которой он забил три мяча. Каталонский клуб следит за игроком в течении последних нескольких недель. Как сообщает источник, в официальные переговоры стороны пока не вступали.

В нынешнем чемпионате Франции Дембеле отметился девятью голами и одной результативной передачей в 17-ти поединках.