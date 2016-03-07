Хиддинк: «Терри не успеет восстановиться к матчу с «ПСЖ»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк заявил, что защитник синих Джон Терри не успеет восстановиться от травмы до ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Напомним, первая встреча между этими командами завершилась победой парижан со счетом 2:1.

«Мы бы хотели, чтобы все наши защитники были в строю, но не думаю, что Джон успеет восстановиться к среде. На данный момент он не готов к тому, чтобы попасть заявку на предстоящий матч. Он уже может бегать, но он по-прежнему не готов к интенсивной игре, когда необходимо увеличивать ее темп», – отметил Хиддинк.