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    ЦСКА заплатит за Даббура 4,5 миллиона

    Нападающий «Грассхоппера» Мунас Даббур в скором времени может стать игроком ЦСКА. Об этом сообщил агент футболиста Ави Нимни. За трансфер форварда армейцы отдадут 4,5 миллиона евро. Годовой оклад израильтянина составит 800 тысяч евро.

    «Идут интенсивные переговоры, и это не секрет. Пока не подписано никакого конкретного соглашения. ЦСКА является приоритетным клубом. Шансы на переход Даббура в московский клуб определенно высоки. Интерес ЦСКА – это комплимент спортивным возможностям Даббура. Это также переход на другой качественный уровень, который еще предстоит доказать футболисту», – рассказал Нимни.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2016 17:01
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 7 марта 2016, 23:20

      Мусу летом же продавать собрались! этого наверно , наигрывать будут!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 7 марта 2016, 22:08

      А как же Витиньо, Страндберг, Панченко, Базелюк?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      wassiok > 18JG 8 марта 2016, 00:45

      Базелюк?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      Громит > wassiok 8 марта 2016, 06:20

      БазелИк

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > wassiok 8 марта 2016, 10:44

      Я вас не понял.

      0
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      Рейтинг: +7

      Marizza 7 марта 2016, 19:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      еврей Гинер всё тащит в клуб своих

      -6
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      ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > vvv246 7 марта 2016, 20:43

      Тебе лучше ничего не говорить(((

      1
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      ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > CSKA №1 7 марта 2016, 20:44

      Если ты что-то говоришь,то это,определенно,херня!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 марта 2016, 19:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      НА ВЕТКЕ ПОЙМАЛИ?

      -8
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > REDWHITE_ 7 марта 2016, 22:04

      Деточка проснулась? Понесла дерьмо по комментам?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 7 марта 2016, 17:49

      Да вот ведь и печально, что скорее всего на замену Мусе берут

      1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 7 марта 2016, 17:38

      Неужели уже израильтяшки сильнее наших брёвен?или это натурализованный израильтяшка?

      0
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      Рейтинг: +78

      msbleff 7 марта 2016, 17:28

      Даббура легко сможет заменить Мусу,который уйдет летом на 95%. Скорость конечно помедленнее,но в остальном все ок.

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 марта 2016, 17:04

      Еще один пейс у коней

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      Рейтинг: +1481

      GM > Asbjorn 7 марта 2016, 18:40

      В свинарнике завелись "истинные арийцы"?

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