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    Газзаев: «Основной конкурент ЦСКА в борьбе за чемпионство – «Ростов», а не «Зенит»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал «Ростов» главным конкурентом армейцев в борьбе за чемпионство. Отметим, что москвичи возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, донской клуб отстает от них на три балла и располагается на второй строчке.

    «Сейчас становится ясно, что основным конкурентом ЦСКА в борьбе за чемпионство является «Ростов», а не «Зенит», который все привыкли видеть в этой роли. Тем более следующий матч армейцам играть как раз в Ростове. Игра будет принципиальной, поскольку ростовчане впервые имеют возможность побороться за титул. Весь регион сегодня живет интересами своего клуба. Шанс побороться за чемпионство и место в Лиге чемпионов – это огромная мотивация для игроков «Ростова», – сказал Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2016 16:00
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 7 марта 2016, 22:05

      Безусловно,игра в Ростове будет ключевой,однако Зенит также нельзя сбрасывать со счетов! Впереди еще 11 туров и каждая из этих команд может как прибавить,так и тормозить в силу разных причин!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 марта 2016, 21:13

      Газзаев не сделал никакого открытия. Зениту в этом году придётся отдохнуть от лиги чемпионов. Протрезветь. И заняться наведением порядка внутри

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 марта 2016, 18:34

      И не ставьте минусы-было 1-1

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1306

      Taps 7 марта 2016, 18:24

      Пока квадратный мулат не уедет
      "Зениту" ничего не выиграть.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 марта 2016, 17:24

      Засудили цуки первую игру-ничья была

      1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 7 марта 2016, 16:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конкурент Ростова Гинер и судьи,а не ЦСКА.

      -5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Тяп-Ляп. 7 марта 2016, 16:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      если гинер хорошо подготовит свистулек к игре, то у Ростова шансов нет.
      Два пенальти и удаление, Ростову обеспечено

      -6
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 7 марта 2016, 16:28

      У ЦСКА конкурент скорее они сами,нежели Ростов или Газпром!!!

      3
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      Рейтинг: +55

      DblMok3 > CSKA №1 7 марта 2016, 16:39

      соглашусь на 99%.
      Говорить о чемпионе еще очень рано и претендентов гораздо больше, чем Ростов, Зенит и ЦСКА. в теории и Терек может им стать и еще 3 команды. А вот то, что стабильности у наших лидеров не хватает - это да.

      9
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 7 марта 2016, 16:18

      Газпром конкурент, а не зенит

      6
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 марта 2016, 16:05

      проект вообще никому не конкурент))

      -3
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