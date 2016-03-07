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  • Рейнгольд: «Чтобы нормально играть, «Спартаку» нужно научиться нормально прощаться с людьми»

Рейнгольд: «Чтобы нормально играть, «Спартаку» нужно научиться нормально прощаться с людьми»

7 марта 2016, 15:01
7

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 19-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:0) поделился мнением об игре полузащитника армейцев Романа Широкова. Напомним, в стан красно-синих Широков перешел в качестве свободного агента сразу после того, как разорвал контракт со «Спартаком».

«Не хочу его хвалить, но он капитан сборной России, а «Спартак» от него отстранился. У Слуцкого он будет ведущим игроком, а «Спартаку», чтобы научиться играть в нормальный футбол, нужно научиться сначала нормально прощаться с людьми. Все, кто уходят из клуба – уходят со скандалом. Те же Аленичев, Титов, Калиниченко, Тихонов, Дзюба... Это уже новая спартаковская традиция. Клуб должен быть родным домом для игрока команды, а вместо этого интриги, скандалы... В футболе мелочей не бывает», – отметил Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Широков Роман Рейнгольд Валерий
Комментарии (7)
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Серёга-Динамовец
1457353110
Золотые слова!!!
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Asbjorn
1457353269
Сначала нужно поменять владельца
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ФК Зенит всея Руси
1457354263
Бесполезно. - Чинить Спартак - это как полировать сгнившее изнутри бревно.
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hodyrev
1457354841
Вот тут солидарен,что что а спартаку не дано)
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никита голоян
1457356179
Спартак это красивое слово))
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MURAD F. A.
1457356404
Прав на 100%
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Altayvovan
1457359878
ща еще и этого ветерана кинут за такой базар!
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