Рейнгольд: «Чтобы нормально играть, «Спартаку» нужно научиться нормально прощаться с людьми»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 19-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:0) поделился мнением об игре полузащитника армейцев Романа Широкова. Напомним, в стан красно-синих Широков перешел в качестве свободного агента сразу после того, как разорвал контракт со «Спартаком».

«Не хочу его хвалить, но он капитан сборной России, а «Спартак» от него отстранился. У Слуцкого он будет ведущим игроком, а «Спартаку», чтобы научиться играть в нормальный футбол, нужно научиться сначала нормально прощаться с людьми. Все, кто уходят из клуба – уходят со скандалом. Те же Аленичев, Титов, Калиниченко, Тихонов, Дзюба... Это уже новая спартаковская традиция. Клуб должен быть родным домом для игрока команды, а вместо этого – интриги, скандалы... В футболе мелочей не бывает», – отметил Рейнгольд.