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  • Дмитрий Черышев: «Летом Денис либо будет играть в «Реале», либо уйдет»

Дмитрий Черышев: «Летом Денис либо будет играть в «Реале», либо уйдет»

7 марта 2016, 14:24
9

Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился мнением о будущем своего сына Дениса Черышева, который принадлежит «Реалу» и на правах аренды выступает в «Валенсии».

– Нет ли у вас опасений, что летом «Реал» вернет Черышева, и он вновь окажется в «золотой клетке»?

– Могу сказать больше: «Реал» при всех вариантах летом его вернет. Он же принадлежит мадридскому клубу, его вернут из аренды. А что будет потом? Посмотрим.

– Главное, чтобы тренер «Реала» не поступил с Денисом, как это сделал Бенитес?

– У сына останется год контракта. Поэтому я не думаю, что они будут его мурыжить. Это не в интересах клуба. Его либо задействуют в игре, продлят контракт или наоборот, продадут. В противном случае, Денис в конце следующего сезона останется свободным агентом. Это не выгодно «Реалу».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Испания Реал Валенсия Черышев Денис Черышев Дмитрий
Комментарии (9)
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калач
1457352533
Унаи Эмери тренер Севильи, а этот физрук полотенца стирает после матча
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msbleff
1457356589
смысл оставаться в Реале,если он там так и не заиграет. Скорее всего Валенсия выкупит его
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sobaka120982
1457359161
Не чего нового не открыл! Это логично,либо Реал либо уйдет
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опус 2
1457361483
Скорее бы ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА Российского футбола,опредилился с клубом ! Вся страна,с замиранием сердца ,следит, какой клуб он выберет ! Ха-Ха !
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REDWHITE_
1457365633
зенит весь шлак собирает, может у них оказаться
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compka
1457368680
фигня ваш Черышев
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ЦСКА 2015-2016
1457371214
пусть пока развлекается. голы-то идут значить его место там)))
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