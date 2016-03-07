Дмитрий Черышев: «Летом Денис либо будет играть в «Реале», либо уйдет»

Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился мнением о будущем своего сына Дениса Черышева, который принадлежит «Реалу» и на правах аренды выступает в «Валенсии».

– Нет ли у вас опасений, что летом «Реал» вернет Черышева, и он вновь окажется в «золотой клетке»?

– Могу сказать больше: «Реал» при всех вариантах летом его вернет. Он же принадлежит мадридскому клубу, его вернут из аренды. А что будет потом? Посмотрим.

– Главное, чтобы тренер «Реала» не поступил с Денисом, как это сделал Бенитес?

– У сына останется год контракта. Поэтому я не думаю, что они будут его мурыжить. Это не в интересах клуба. Его либо задействуют в игре, продлят контракт или наоборот, продадут. В противном случае, Денис в конце следующего сезона останется свободным агентом. Это не выгодно «Реалу».