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Виллиан верит в победу «Челси» в Лиге чемпионов

7 марта 2016, 11:57
2

По мнению хавбека «Челси» Виллиана, его команда может побороться за победу в Лиге чемпионов в текущем сезоне. Напомним, что 9 марта лондонский клуб сыграет ответный матч 1/8 финала турнира с «ПСЖ». В первой встрече англичане на выезде уступили со счетом 1:2.

«Думаю, что мы можем выиграть турнир. Это будет трудно сделать, ведь есть много классных клубов. Мы должны думать о матче в среду, а потом шаг за шагом можем дойти до финала. На «Челси» всегда есть давление, поэтому для борьбы за титулы нужно быть сконцентрированным на играх.

Будет здорово дать Гусу Хиддинку выиграть с нами один трофей. Матч с «ПСЖ» — самая важная игра сезона. Мы должны показать наши лучшие качества. Мы знаем, что они любят держать мяч, поэтому нужно будет прессинговать «ПСЖ». У нас больше уверенности, ведь мы играем дома», — сказал бразилец.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Лига чемпионов ПСЖ Челси Виллиан
Комментарии (2)
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Vadim K.
1457344887
Если бы все в Челси играли на уровне Вилиана))))
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hodyrev
1457350196
Я тоже буду рад если лягушатники сольют матч,а еще больше если зенит пройдет бенфику что мало верится,у зенита спад у бенфики пик)
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