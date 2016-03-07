Виллиан верит в победу «Челси» в Лиге чемпионов

По мнению хавбека «Челси» Виллиана, его команда может побороться за победу в Лиге чемпионов в текущем сезоне. Напомним, что 9 марта лондонский клуб сыграет ответный матч 1/8 финала турнира с «ПСЖ». В первой встрече англичане на выезде уступили со счетом 1:2.

«Думаю, что мы можем выиграть турнир. Это будет трудно сделать, ведь есть много классных клубов. Мы должны думать о матче в среду, а потом шаг за шагом можем дойти до финала. На «Челси» всегда есть давление, поэтому для борьбы за титулы нужно быть сконцентрированным на играх.

Будет здорово дать Гусу Хиддинку выиграть с нами один трофей. Матч с «ПСЖ» — самая важная игра сезона. Мы должны показать наши лучшие качества. Мы знаем, что они любят держать мяч, поэтому нужно будет прессинговать «ПСЖ». У нас больше уверенности, ведь мы играем дома», — сказал бразилец.