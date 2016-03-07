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Долматов: «Раньше «Спартак» был другим»

7 марта 2016, 06:34

Бывший главный тренер московского ЦСКА Олег Долматов доволен игрой красно-синих в матче со «Спартаком» (1:0).

«ЦСКА переиграл «Спартак» по всем статьям. Армейцы показали неплохой футбол. Красно-белые, конечно, разочаровали. Раньше «Спартак» отличали культура паса, интеллект на поле, стеночки, забегания, пас на третьего. Сейчас всех этих «фишек» нет. Такое впечатление, что играют одни индивидуумы. Каждый берет мяч и тащит…

В ЦСКА все в целом сыграли на уровне. Понравился Вернблум, который практически все перекусил. Муса, Еременко, Тошич смотрелись солидно. Оборона действовала надежно. Широков? Пожалуй, ждал от него большего. Думаю, он может играть лучше», — сказал он.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Долматов Олег
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