Долматов: «Раньше «Спартак» был другим»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Олег Долматов доволен игрой красно-синих в матче со «Спартаком» (1:0).

«ЦСКА переиграл «Спартак» по всем статьям. Армейцы показали неплохой футбол. Красно-белые, конечно, разочаровали. Раньше «Спартак» отличали культура паса, интеллект на поле, стеночки, забегания, пас на третьего. Сейчас всех этих «фишек» нет. Такое впечатление, что играют одни индивидуумы. Каждый берет мяч и тащит…

В ЦСКА все в целом сыграли на уровне. Понравился Вернблум, который практически все перекусил. Муса, Еременко, Тошич смотрелись солидно. Оборона действовала надежно. Широков? Пожалуй, ждал от него большего. Думаю, он может играть лучше», — сказал он.