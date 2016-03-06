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    Хусаинов: «Муса забил «Спартаку» из «двойного» офсайда»

    Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с голом нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы в ворота «Спартака» в поединке 19-го тура РФПЛ.

    «Эпизоду с голом ЦСКА в ворота «Спартака» дважды предшествовал офсайд. При первой передаче слева направо и при обратном пасе. В этих игровых эпизодах, предшествовавших взятию ворот, нужно было фиксировать положение вне игры. Раз офсайд, то гол засчитан ошибочно», – сказал Хусаинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.03.2016 21:27
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +459

      sour12 7 марта 2016, 03:47

      в первом пасе на мусу пассивный у тошича...далее уже когда были сделаны (пасы-удары) игроки группы атаки находились ближе к воротам спартака чем игроки обороны спартака к своим воротам.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 7 марта 2016, 00:12

      Вот скажу честно, хоть и удивлю всех. С 70 минуты было понятно, что если Спартак и забьет - то чисто случайно. И не заслужили кони такой расклад. Играли объективно лучше, редиски. Все эти разговоры - в пользу бедных. При такой игре - и ничья не устраивает. Игры нет.

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 6 марта 2016, 23:16

      да какая разница сейчас ..был оффсайд или не был...однозначно спартак со своей позорной игрой должен быть счастлив...что обошлось одним голом

      4
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 6 марта 2016, 22:51

      Спартак играл ужасно и проиграл поделу,,,,но офсайд однозначно был

      -2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 марта 2016, 22:37

      Афсайда не было ни в первом случае, ни во втором! Хусаинов "бредит"!

      2
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 6 марта 2016, 22:34

      В этом ракурсе неопытному зрителю кажется, что оба раза был офсайт, но его ни разу не было. Был повтор чисто сбоку, и это очевидно. Да и при трансляции чертили линию, как уже правильно тут написали. Ну а С. Хусаинов - известное чмо и провокатор.

      4
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      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > Вомбат 6 марта 2016, 22:52

      И с боку был офсайд смотри по поласам на траве

      -3
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 6 марта 2016, 22:31

      Пока не узаконят видео-повторы,так и будут судьи засчитывать подобные голы! И даже не потому,что арбитры хотели подыграть-просто атака развивалась так быстро,что судьям на линии просто не успевают глазами уловить момент офсайда ,а сделали бы как в хоккее-быстро просмотрели запись и всем все стало бы ясно,да и времени на это ушло не более даух минут!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 марта 2016, 22:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      эх, кони, кони)))
      ничего без судей не могут))) аха-ха

      -8
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > REDWHITE_ 6 марта 2016, 22:25

      В конце сезона у тебя будет такое же лицо как на аве )))

      5
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 марта 2016, 22:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну что, кони))) аха-ха
      Только с помощью свистульки отскочили))

      -8
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      Рейтинг: +61

      3fire > REDWHITE_ 6 марта 2016, 23:28

      Отскок в твоей голове, а глаза водкой не надо заливать!

      2
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 6 марта 2016, 22:01

      Еще один болельщик мяса
      Что по тв два коментаторщика спартак спартак спартак спартак весь репортаж про них
      И этот туда же

      -2
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