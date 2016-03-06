Хусаинов: «Муса забил «Спартаку» из «двойного» офсайда»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с голом нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы в ворота «Спартака» в поединке 19-го тура РФПЛ.

«Эпизоду с голом ЦСКА в ворота «Спартака» дважды предшествовал офсайд. При первой передаче слева направо и при обратном пасе. В этих игровых эпизодах, предшествовавших взятию ворот, нужно было фиксировать положение вне игры. Раз офсайд, то гол засчитан ошибочно», – сказал Хусаинов.