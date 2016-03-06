Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев: «Локомотив» – пример того, как продажей одного футболиста можно разрушить команду»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 19-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Локомотивом» (2:1) заявил, что продажей форварда Умара Ниасса железнодорожники разрушили собственную игру. Напомним, сенегальский нападающий во время зимнего трансферного окна перешел в «Эвертон».

    «Состав «Локо» не тот, чтобы команда боролась за первое место. Он неплохой, но разницу в нем делают, отвечают за результат, двое. Эти игроки выделяются из общей массы своим уровнем мастерства, классом. Я имею ввиду защитника Чорлуку и форварда Ниасса. Но Ниасс продан, и это огромная ошибка. Когда нам клубные менеджеры говорили о трудности приобретения новичков в зимнее окно, они имели в виду то, что мы видим сейчас на примере «Локомотива» – команду продажей одного футболиста просто разрушили», – рассказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2016 21:03
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 21:41

      И чо дальше?
      Спартак вот тоже продал Широкова - а Широков сегодня единственный победный гол сделал, и опустил середнячка на законное седьмое место.
      -
      За своей ерундой бы следил, Ловчев.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11