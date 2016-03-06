Ломбертс: «Победа в ЛЧ? Думаю, для «Зенита» это не является невозможным»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился своими мыслями о шансах питерцев на выход в четвертьфинала Лиги чемпионов. Напомним, что в первом матче 1/8 финала в Лиссабоне сине-бело-голубые уступили «Бенфике» со счетом (0:1). Ответная встреча состоится 9 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

«Если мы выйдем в четвертьфинал Лиги чемпионов, это будет замечательное достижение для «Зенита». Мы постараемся это сделать, я уверен, что это возможно. Могу сказать точно, что ответная игра с «Бенфикой» будет сложной. Но если мы выйдем в четвертьфинал Лиги чемпионов, это станет историческим моментом для «Зенита».

Может ли «Зенит» выиграть Лигу чемпионов? Я не знаю. Это сделать не так уж легко. Но «Зенит» - это большой клуб. Думаю, что для нас это не является невозможным», - отметил Ломбертс.