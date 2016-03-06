Бергстрем: «Первые впечатления от Казани только положительные»

Новоиспеченный защитник «Рубина» Эмиль Бергстрем поделился своими впечатлениями от первой игры за казанский клуб против «Кубани» (1:0) в 19 туре чемпионата России.

— Сложный был матч, «Кубань» сильно прессингует, немножко скользко было. Но это была битва, и мы победили в ней, поэтому я очень рад. Это был мой дебютный матч за «Рубин», и вышел я на позиции левого защитника, но все равно отдавался на все сто процентов, и здорово, что мы победили.

— Каково было, кстати, играть на непривычной позиции?

— Тяжеловато, последний раз я играл слева два с половиной года назад, и это было всего два раза. Но я выкладывался и был не один на поле, рядом была команда. Думаю, в защите мы сыграли здорово, все отработали, может быть, стоило забить еще один гол, но в итоге есть победа, это самое важное.

— Что скажете о «Казань Арене»?

— Фантастический стадион! 16 тысяч было на стадионе ведь, да? И мы слышали фанатов весь матч, они громко кричали, давали нам дополнительный заряд, заставляли нас бежать лишние метры даже когда все устали. Замечательная атмосфера, мне очень понравилось.

— Сама Казань какое впечатление производит?

— Первые впечатления только положительные, я живу в центре города, на улице Баумана. И даже просто гулять по улицам очень приятно, город классный.