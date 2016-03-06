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    Горшков: «Пока это не тот Халк, которым все восхищались»

    Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков остался недоволен игрой нападающего Халка в матче с «Краснодаром» (0:0).

    «Да, пока это не тот Халк, которым все восхищались в прошлом году. И с «Бенфикой», и на Кубок с «Кубанью» был не слишком заметен. В Краснодаре снова провел не лучший матч. В первом тайме его вообще не было видно. Многовато брака, бессмысленные споры с арбитром. Но даже такой Халк все равно опасен, может взорваться и сотворить гол из ничего», — заявил Горшков.

    Ранее комментатор Геннадий Орлов связал плохую форму Халка с отказом «Зенита» продать игрока в китайский клуб.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2016 07:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +28

      MirOb1 6 марта 2016, 14:55

      Последние времена противно смотреть на него как он випендривается

      1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 6 марта 2016, 12:44

      Конечно,если бы он всегда играл на высоте,то он бы из зенита уже давно ушёл и даже не пошёл туда,это как Азар в Челси,был лучшим,а сейчас даже место в основе потерял

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 марта 2016, 08:22

      Хульк забил на проект из Удельного парка))

      -2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 08:11

      Да, пока не тот.
      Поглядим дальше, что это - долгое вхождение в сезон или что-то другое.

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