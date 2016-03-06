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    Орлов: «Халк – главная проблема, надо убирать его»

    Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Зенита» Халка по итогам матча 19-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:0).

    – «Зенит» провел не лучший матч, а Халк уже стал отрицательным явлением в игре команды. Нельзя так спорить с судьей, настраивать арбитра против себя. Это влияет на команду, он начал действовать как-то отдельно. Все-таки китайское предложение до сих пор работает у него в голове. Впечатление, что он нарывается на какой-то конфликт. И тренер должен был его заменить, каким бы великим игрок ни был. Это очистит обстановку в команде, но тренер же сейчас готовится уйти...

    – Вы говорите, что Халк подводит «Зенит». Команда сильно зависит от Халка?

    – Ну а «Реал» зависит от Роналду? Так и «Зенит» от Халка. Надо искать другие варианты, убирать его. И игра по-другому пойдет.

    – То есть Халк – это главная проблема?

    – Я думаю, да, – сказал Орлов.

    Источник: Rusfootball.info

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    06.03.2016 01:21
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +838

      sined1951 7 марта 2016, 01:17

      Народ, не надо беспокоиться! Комментатор имел ввиду, что если игра у Халка не идет, или он не в форме, то его надо во время менять или вообще не ставить на игру.

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 6 марта 2016, 12:40

      Кони слили хер знает сколько матчей,вылетели из лч и даже не попали в ле,но там типа кризис общий внутри команды,а тут именно халк виноват,данни тоже просто так бегает,но к нему нету претензий.

      0
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      Рейтинг: +10

      alexlom 6 марта 2016, 12:29

      Халк в одиночку слил гостевой матч с Бенфикой. Игру с Краснодаром не видел. Но если он играл там так же, то я соглашусь с Орловым.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 марта 2016, 09:40

      Завалит он Зенит,хоцца в Китай до денег

      2
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    • ...
      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 6 марта 2016, 09:34

      То что Зенит вышел из группы в ЛЧ процентов на 90 заслуга Халка,,,,,да Дзюба в том году забивал исключительно благодоря точным пасам Халка,,,,давайте гоните его вот обрадуются ,Ростов,ЦСКА,Спартак,Краснодар

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 6 марта 2016, 09:19

      С прошедшим Днем Рождения Геннадий!

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 марта 2016, 08:50

      надо весь проект убирать!)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 08:17

      Всё-таки это не Орлову решать.
      -
      Хотелось бы, чтобы сам Орлов как-то улучшил свою собственную работу. Пока не кажется, что он уже стал образцовым комментатором и самой яркой звездой спортивной журналистики.

      2
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 6 марта 2016, 07:52

      Халк-главная деревяха Зинида.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      Громит 6 марта 2016, 06:43

      Надо убирать Орлова.

      4
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