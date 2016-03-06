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    РФПЛ. «Терек» благодаря автоголу Гилерме обыграл «Локомотив»

    В матче 19-го тура РФПЛ «Терек» на своем поле со счетом 2:1 одержал победу над «Локомотивом». Судьбу трех очков решил автогол Гилерме.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Терек (Грозный) – Локомотив (Москва) – 2:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Самедов, 4; 1:1 – Рыбус, 8 (с пенальти); 2:1 – Гилерме, 33 (в свои ворота).

    Терек: Городов, Уилкшир, Семенов, Родолфо, Кузяев, Рыбус, Иванов, Айссати, Пирис (Адилсон, 81), Грозав (Мбенгуе, 82), Митришев (Лебеденко, 78).

    Локомотив: Гилерме, Денисов, Михалик, Дюрица, Пейчинович, Баринов (Шкулетич, 88), Тарасов, Самедов, Касаев (Игнатьев, 65), Коломейцев (Хенти, 58), Миранчук.

    Предупреждения: Уилкшир, 89 Пейчинович, 66; Баринов, 84.

    Судья: Александр Егоров (Саранск).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2016 18:52
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 6 марта 2016, 20:45

      Команды играли в футбол, а админы играют в политику

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Rash_0559 6 марта 2016, 20:40

      с победой Терек!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 6 марта 2016, 19:25

      Благодаря голу Гельерме, вратарь сам себя забил

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      DISHNO 6 марта 2016, 19:18

      Блин,оказывается заслуги игроков ТЕРЕКА вообще не было в этом голе ))) Вам самим не смешно админы?????

      5
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    • ...
      Рейтинг: +8

      DISHNO 6 марта 2016, 19:16

      Желчь внутри не позволяет написать нормально ТЕРЕК обыграл ЛОКО!Обязательно надо что то,да не так написать про Кавказские команды.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      MirOb1 6 марта 2016, 19:06

      Какой автогол? От вратаря автоголов не бывает!!! С победой Терек, с заслуженной победой. Отдыхайте ребята!!!

      8
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      Рейтинг: +18

      defend9519 6 марта 2016, 19:06

      Благодаря голу Гельерме ? Вы в футболе разбираетесь ?

      8
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      Рейтинг: +47

      89388900185 6 марта 2016, 19:02

      заслуженно на классе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 6 марта 2016, 18:58

      Что и требовалось доказать))) Ростов , Спартак ,Цска-уряяяя. А я говорил вчера что Локо нубы-уряяяя

      0
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      Рейтинг: +10

      steblin 6 марта 2016, 18:56

      Терек с победой а локо пора пол команды разогнать.

      1
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