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    Ташуев: «У нас новый состав, взаимодействие на низком уровне»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча 19-го тура РФПЛ против «Рубина» (0:1).

    «Лучшая оборона – это контроль мяча. А мы много теряли мяч, было много невынужденных ошибок, и это проблема. Одна из таких ошибок привела к голу в наши ворота. У нас новый состав, взаимодействие на низком уровне. Нам предстоит проделать еще много работы. Во взаимодействии игроков и контроле мяча мы проиграли», – сказал Ташуев.

    Также наставник оценил выступление новичка команды Евгения Селезнева.

    «Что касается игры Евгения Селезнева, то он имел моменты, цеплялся за мяч, зарабатывал штрафные. В общем, делал то, что от него требовалось, но у него не было поддержки».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2016 19:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 5 марта 2016, 19:30

      тяжело выползать со дна

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