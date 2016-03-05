«ПСЖ» – «Монпелье». Смотреть онлайн

В прошлом туре "ПСЖ" потерпел первое поражение в Лиге 1, капитулировав в матче с "Лионом" (1:2). Теперь разозленные парижане выйдут на очередную игру максимально мотивированными и могут не заметить сопротивления скромного "Монпелье".

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