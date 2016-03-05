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    Смородская: «ФФП отодвинул российские клубы от конкуренции за сильных футболистов»

    Президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнением, что финансовый фэйр-плей негативно сказывается на российских клубах.

    «Подход к фэйр-плей чисто волюнтаристический, объясняется интересами футбольных грандов Европы. Нам, россиянам, стало гораздо сложнее купить игрока хорошего уровня. Нас, по сути, отодвинули от конкуренции за сильных футболистов. У нас с этим реальнейшая сейчас проблема, – сказала Смородская в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2016 13:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 марта 2016, 17:24

      Чисто волюнтаристический))) От кого слышать но от нёё)))

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 16:14

      Ну, раз отодвинули, то можно спокойно возвращаться к формату весна-осень, ага.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 марта 2016, 15:23

      Своих растить не пробовали?

      3
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Asbjorn 5 марта 2016, 15:49

      Это долго, у этих руководителей другой подход, и это не только в футболе это и грустно.

      1
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      Рейтинг: +377

      bringing 5 марта 2016, 14:11

      В стране своих талантов много молодых,мафия...

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > PITER_1 5 марта 2016, 15:38

      что то не так делают,в Германии,например, хорошие футболисты всегда есть

      1
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      Рейтинг: +377

      bringing > PITER_1 5 марта 2016, 15:57

      Да всё есть и было...Месси,Роналду,Реал,Барс
      елона,тут далеко вообще не причём...

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > андрей андреев 5 марта 2016, 16:16

      Ага, и с пенсиями там получше, и с продолжительностью жизни...

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Aztec58 5 марта 2016, 16:48

      А главное -- настоящая толерантная свобода цвета радуги.
      Так, глядишь, все геи из нашей страны туда сбегут, найдёт своё европейское счастье.

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