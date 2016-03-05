Смородская: «ФФП отодвинул российские клубы от конкуренции за сильных футболистов»

Президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила мнением, что финансовый фэйр-плей негативно сказывается на российских клубах.



«Подход к фэйр-плей чисто волюнтаристический, объясняется интересами футбольных грандов Европы. Нам, россиянам, стало гораздо сложнее купить игрока хорошего уровня. Нас, по сути, отодвинули от конкуренции за сильных футболистов. У нас с этим реальнейшая сейчас проблема, – сказала Смородская в эфире телеканала «Матч ТВ».