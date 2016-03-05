«Реал» — «Сельта». Онлайн-трансляция

Зинедин Зидан уже признал, что шансов в борьбе за чемпионство у «Реала» осталось мало, однако на настоящий момент команда француза отстала и от мадридского «Атлетико» в битве за второе место. Сегодня «королевский клуб» попробует проявить свои амбиции в матче с «Сельтой», закрепившейся в зоне Лиги Европы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Реал» — «Сельта». Начало в 18:00. Не пропустите!