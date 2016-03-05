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    Муса: «Промес — шустрый чувак, но я быстрее, и вы это увидите»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса не сомневается, что его команда обыграет «Спартак» в завтрашнем дерби.

    «Мы не имеем права проиграть дерби! Все болельщики ЦСКА ждут только победы! И мы не можем их подвести. Да, сразу играть со «Спартаком» – тяжелое испытание. Но я уверен, что мы выложимся на 200 процентов и выиграем дерби. Да-да, я это сказал – ЦСКА победит «Спартак»!

    Постараюсь забить в дерби. Вообще, самый дорогой для меня гол в России – именно в ворота «Спартака». Но не тот, о котором вы подумали, — я говорю не про последние два матча. Круче всего было в 2013-м, когда «Спартак» вел 2:0, я заработал пенальти, Вагнер его не реализовал… И казалось, что мы уже проиграли… Но на 72-й минуте я забил! Это были такие потрясающие эмоции… Вы бы знали… В итоге Дзага на 90-й минуте четко пробил с пенальти и мы вырвали ничью! Просто супер-матч!

    Квинси быстро бегает, да… Шустрый чувак. Но, честно? Конечно же, я быстрее! 6 марта обязательно это увидите!», — заключил Муса.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.03.2016 09:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7

      andrei-spartak03 5 марта 2016, 14:42

      увидим завтра кто быстрее

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 марта 2016, 12:51

      Промес на массе,конечно ты быстрей!Покажи кто в дерби главный)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 5 марта 2016, 12:50

      он шо с психушки сбежал.хехе

      -1
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 5 марта 2016, 12:45

      муса да ты рядом с промесом не стоял))

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 5 марта 2016, 12:41

      с удей вспомни уголёк

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 5 марта 2016, 12:09

      У нас считают мусу думбию халка витселя звездами мирового масштаба а в европе это уровень лестера,уотфорда,ньюкасл)лесте
      р за исключением в этом сезоне)

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 > hodyrev 5 марта 2016, 12:48

      а руни и манчестер чем силней лестера?

      1
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      Рейтинг: +84

      bw17 5 марта 2016, 11:33

      Их надо на легкую атлетику отдать, пусть соревнуются ))

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 5 марта 2016, 11:25

      Ааа ну да помним мы тот матч... если и вспоминать , то уж точно не тот матч, где судья вас за уши вытащил наглым образом...

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 марта 2016, 11:03

      Любит пенальти, как и все лошади. А так быстрый чувак, но поле не видит.

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      Рейтинг: +264

      IVAN53 > Zeff 5 марта 2016, 12:44

      только скорость, а так был тупой

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 марта 2016, 09:16

      Тихий-тихий, а вон как заговорил

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