«Рубин» — «Кубань». Онлайн-трансляция

Несмотря на поражение, «Кубань» достойно проявила себя в кубковом матче с «Зенитом» и показала свою готовность к борьбе в чемпионате. Первым испытанием для команды Ташуева в чемпионате станет казанский «Рубин», находящийся на 9-м месте в таблице.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рубин» — «Кубань». Начало в 17:00. Не пропустите!