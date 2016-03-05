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РФПЛ. Ткачук принес «Рубину» победу над «Кубанью»

5 марта 2016, 18:52
6

В матче 19-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле одержал минимальную победу над «Кубанью» 1:0. Победу казанцам принес точный удар новичка Дениса Ткачука во втором тайме.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Рубин (Казань) – Кубань (Краснодар) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Ткачук, 62.

Рубин: Рыжиков, Камболов, Кверквелия, Кузьмин, Пилявский, Ткачук (Карадениз, 89), Оздоев, Цакташ, Бергстрем, Портнягин (Дядюн, 90), Канунников.

Кубань: Беленов, Зотов (Бальде, 74), Шандао, Сантана, Хубулов, Аподи, Рабиу (Якуба, 70), Каретник (Майрович, 87), Концедалов, Селезнев, Букур.

Предупреждения: Кузьмин, 47 – Рабиу, 9; Шандао, 43.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (6)
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Димон Алма-Ата
1457193209
Ура!!!
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Димон Алма-Ата
1457193236
Рубиновые, так держать!
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Aztec58
1457193348
Эх, блин, Кубани было по силам удержать нули на табло, но рок влечёт...
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APchelov
1457193372
Молоток! А в Питере сидел и сидел бы
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ФК Зенит всея Руси
1457193653
Чалый очень впечатляюще работает! А Кубань жалко. И Зениту в Кубке один гол проиграли, и здесь очков взять не сумели, в результате зона вылета. Держитесь.
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