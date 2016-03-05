РФПЛ. Ткачук принес «Рубину» победу над «Кубанью»

В матче 19-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле одержал минимальную победу над «Кубанью» – 1:0. Победу казанцам принес точный удар новичка Дениса Ткачука во втором тайме.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Рубин (Казань) – Кубань (Краснодар) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Ткачук, 62.

Рубин: Рыжиков, Камболов, Кверквелия, Кузьмин, Пилявский, Ткачук (Карадениз, 89), Оздоев, Цакташ, Бергстрем, Портнягин (Дядюн, 90), Канунников.

Кубань: Беленов, Зотов (Бальде, 74), Шандао, Сантана, Хубулов, Аподи, Рабиу (Якуба, 70), Каретник (Майрович, 87), Концедалов, Селезнев, Букур.

Предупреждения: Кузьмин, 47 – Рабиу, 9; Шандао, 43.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

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