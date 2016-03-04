Ярцев назвал «ошибкой» решение «Спартака» отпустить Широкова

Бывший наставник "Спартака" и сборной России Георгий Ярцев недоволен решением руководства красно-белых попрощаться с полузащитником Романом Широковым.Напомним, что сейчас футболист выступает за ЦСКА.

"Скажу обтекаемо: был вариант, который успокоил бы и Романа, и клуб. Я на попечительском совете высказывал такую идею, но, к сожалению, было принято другое решение. Думаю, это ошибка. Футболиста такого уровня, капитана сборной надо было всеми силами удерживать.

Надуманны ли рассуждения о том, что Широков и Попов мешали друг другу на поле? Естественно. Чем больше умных футболистов на поле, особенно в группе атаки, тем лучше. Соперник не знает, через кого будет развиваться следующая комбинация. Почему-то в ЦСКА Широков с Еременко друг другу не мешают", — сказал специалист.