Энрике: «Мы должны улучшить реализацию пенальти»

Наставник "Барселоны" Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в выездном матче 27-го тура испанской Примеры против столичного "Райо Вальекано" (5:1).

"Приближаются решающие матчи. Через некоторое время мы увидим, чего заслуживаем и чего сможем добиться. "Барселону" трудно остановить, когда она в такой форме.

Мы очень хорошо вошли в игру, создали много моментов. В этом матче я не увидел ничего, что бы помешало нам победить. Мы должны улучшить реализацию пенальти, но это далеко не ключевой фактор", — сказал он.