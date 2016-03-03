ЦСКА не исключает очередного возвращения Думбия

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что летом армейцы могут вновь вернуть нападающего Сейду Думбия.

"Никогда не говори "никогда". Вспомните прежние наши истории возвращений – Вагнера, того же Думбия. Мы продолжаем быть на связи с Сейду, следим за ним и надеемся, что мы еще встретимся. Если Думбия будет по-прежнему находиться в хорошей спортивной форме, мы были бы рады видеть его в ЦСКА вновь", — сказал Бабаев.

Напомним, что трансфер 28-летнего Думбия принадлежит "Роме", а в январе он был отдан в аренду "Ньюкаслу" до конца этого сезона.