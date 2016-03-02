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    «Зенит» интересуется Меделем

    "Зенит" проявляет интерес к чилийскому полузащитнику "Интера" Гари Меделю, сообщает FcInterNews.it.

    Российский клуб намерен приобрести игрока в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 10-12 миллионов евро. Также игроком интересуется "Бока Хуниорс".

    28-летний Медель выступает за "Интер" с 2014 года, провел за клуб 67 матчей и забил 1 гол. За сборную Чили сыграл 84 матча и забил 7 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2016 20:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 марта 2016, 21:53

      да не дай бог этого коротышку в Зенит

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