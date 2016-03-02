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    Дзюба готов поработать кондуктором в Санкт-Петербурге

    Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что он станет кондуктором в рамках благотворительной акции "Давай-давай!".

    Форвард поработает кондуктором в Санкт-Петербурге, если удастся собрать 1,4 миллиона рублей на лечение 14-летнему подопечному "Русфонда" Алексею Криницкому, который страдает от редкого заболевания крови, анемии Франкони.

    Футболисты "Зенита" поддерживают подобную акцию уже в четвертый раз. Ранее Халк пел и танцевал на Невском проспекте, Данни в течение дня работал парикмахером, а Юрий Лодыгин был экскурсоводом для детей по Эрмитажу.

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.03.2016 16:17
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +483

      headdevil 2 марта 2016, 21:30

      Вместо того, чтоб спорить, помогите ребенку. Хоть 100 рублей. Я уже помог.

      2
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      Рейтинг: +2339

      CSKA471 2 марта 2016, 19:35

      Хорошее дело!!!

      3
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 2 марта 2016, 19:32

      Мне лучше собери полтора ляма.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 марта 2016, 19:26

      лучше бы поработал в общественных туалетах после тренировок а то все пейнтбол да биатлон а играть так и не научился

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 2 марта 2016, 18:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      дзюба будет по карманам мелочь тырить

      -6
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > REDWHITE_ 2 марта 2016, 19:31

      Точно. прячьте мелочь!

      -3
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 2 марта 2016, 17:46

      Берегите питерцы карманы! Дзюбиньо опасен.

      0
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 2 марта 2016, 17:25

      Вы недалёкие люди,они делают пиар не столько себе,сколько этой акции.Цель - это привлечь внимание общественности к проблеме.А бабки они и сами скидывают.

      -2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov > GoldPlayFIFARus9 2 марта 2016, 17:33

      Какой у нас тут умный товарищ нарисовался! Речь не том что, а о том как! Привлечь внимание можно способом посолиднее

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 марта 2016, 17:06

      Клоунада на благие цели... Не вяжется никак. Противно читать о такой благотворительности.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > APchelov 2 марта 2016, 18:56

      дешевый пиар от газпроекта...
      Вот если бы они собрали в команде 1.4 млн. и передали лично семье малыша...
      Для них, это было незначительной потерей, с голоду не умерли. Тем более существуют на государственные деньги.

      -3
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > APchelov 2 марта 2016, 18:59

      Противно ему.. сам-то хоть что-нибудь сделал на благотворительность?
      Такие вы смешные, герои комнатные, блять.

      5
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > FCBarcelona1713 2 марта 2016, 19:34

      Ты сама-то что-то сделала для этого? :) Такая смешная.

      -3
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Apocalypse 3 марта 2016, 21:55

      Так я и не выебываюсь в отличие от некоторых, что мне якобы "противно" и т.д.

      0
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 2 марта 2016, 16:59

      По сотке скинулись бы и написали потом об этом,как помогли ребенку,втройне полезнее бы было и быстрее.Нет же,им пиариться надо,УРОДЫ!!!

      2
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 2 марта 2016, 16:58

      Пиарщики хреновы!!!!!1.5 ляма,это что для них??!!!Рекламу себе и клубу продвигают,пока ребенок мучается!!!

      4
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