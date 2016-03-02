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    Стали известны составы «Амкара» и «Динамо» на матч Кубка России

    Сегодня состоится четвертьфинальный поединок Кубка России между пермским "Амкаром" и московским "Динамо".

    Стали известны составы команд на этот матч.

    "Амкар": Селихов, Бутко, Занев, Белоруков (к), Зайцев, Пеев, Гол, Огуде, Баланович, Комолов, Прудников

    Запасные: Герус, Хомич, Идову, Шаваев, Гиголаев, Мищенко, Анене, Йовичич, Салугин, Дайк, Джикия, Черенчиков.

    "Динамо": Шунин (к) - Козлов, Губочан, Дьяков, Ещенко - Денисов, Драгун, Зобнин, Ионов, Ташаев - Погребняк

    Запасные: Лещук, Морозов, Живоглядов, Катрич, Левин, Бечирай, Обольский, Соснин, Холмен

    Онлайн-трансляция начнется в 17:00 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2016 16:05
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