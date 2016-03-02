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  • Ланин: «Ни в одном клубе ФНЛ или ПФЛ нет таких условий, как в «Краснодаре»

Ланин: «Ни в одном клубе ФНЛ или ПФЛ нет таких условий, как в «Краснодаре»

2 марта 2016, 11:02

Выпускник футбольной академии "Краснодара" Олег Ланин рассказал об условиях в команде.

– Сергей Галицкий как-то сказал: "У "Барселоны" школы нет. Приезжают самые талантливые ребята со всего мира – и все. Это маркетинг". А в "Краснодаре" не так?

– Ни в одном клубе ФНЛ или ПФЛ нет таких условий, которые созданы в академии "Краснодара". Там есть абсолютно все, даже барокамеры и криокамеры. Для восстановления мальчишек предусмотрено все. Сейчас я играю в "Балтике", и у нас нет таких условий, процедур. Ладно ФНЛ, даже у некоторых команд Премьер-лиги нет таких возможностей.

– По каким критериям отбирают ребят?

– Когда я туда приехал, мы сдавали различные виды бега, прыжки в длину, работали с мячом, участвовали в матчах. Попасть в академию уже тогда было сложно. Нас приехало человек сто. В несколько этапов ребят отсеивали, и в итоге количество сократилось раз в пять. То есть конкурс большой, каждый год приезжает много людей, но остаются реально сильнейшие.

– Помните первый день в академии?

– В саму академию мы попали не с 12 лет, ее открыли позже. Получается, что сначала нам снимали дома, в которых мы жили, оттуда ездили на тренировки и игры. Помню первый день, когда академию уже открыли: приехали с товарищеских игр в Португалии, все были очень уставшие. Немного поспав и покушав, отправились смотреть товарищескую встречу между "Краснодаром" и "Ростовом".

Полный текст интервью читайте по ссылке.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Ланин Олег
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