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  • Деменко: «После неудачи в ЛЕ «Краснодар» будет настроен на положительный результат»

Деменко: «После неудачи в ЛЕ «Краснодар» будет настроен на положительный результат»

1 марта 2016, 18:04
3

Экс-полузащитник "Краснодара" Максим Деменко прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Кубка России с "Тереком".

"После неудачной игры в Лиге Европы "Краснодар" будет настроен на положительный результат. Но Кубок России всегда непредсказуем, и соперник в лице "Терека" очень непрост. С другой стороны, краснодарцы играют дома, при своей публике. Погода хорошая, футбольная – где-то +15. Все это обещает зрителям интересный и напряженный матч. "Краснодар" будет стараться навязывать контроль мяча и агрессивно играть в атаке. Интересно посмотреть, насколько к этому готов "Терек", - сказал Деменко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Россия Краснодар Ахмат Деменко Максим
Комментарии (3)
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Aztec58
1456844851
Ждём победы, ага!
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fakel-vrn
1456860572
чтото не радует игра краснодара... ни сейчас..ни в ле ...может еще не разыгрались..
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sined1951
1457018011
Игроки Краснодара недостаточно подготовлены к сезону в плане физической подготовки. Как только улучшат этот элемент, так и игра пойдет.
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