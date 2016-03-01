Деменко: «После неудачи в ЛЕ «Краснодар» будет настроен на положительный результат»

Экс-полузащитник "Краснодара" Максим Деменко прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Кубка России с "Тереком".

"После неудачной игры в Лиге Европы "Краснодар" будет настроен на положительный результат. Но Кубок России всегда непредсказуем, и соперник в лице "Терека" очень непрост. С другой стороны, краснодарцы играют дома, при своей публике. Погода хорошая, футбольная – где-то +15. Все это обещает зрителям интересный и напряженный матч. "Краснодар" будет стараться навязывать контроль мяча и агрессивно играть в атаке. Интересно посмотреть, насколько к этому готов "Терек", - сказал Деменко.