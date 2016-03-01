Черчесов: «Российские легионеры «Легии» не по карману»

Наставник польской "Легии" Станислав Черчесов признал, что его команда не может заключить контракт с сильным футболистом из российского чемпионата, так как в РФПЛ зарплаты на порядок выше, чем в Польше.

"Российские легионеры "Легии" не по карману. В России намного выше зарплаты. Тут должны совпасть обстоятельства. Знаете, как бывает: футболист, допустим, получил травму, долго не играет и ради практики готов пожертвовать какими-то деньгами. Но игрока высокого класса сегодня из российского чемпионата непросто взять. Можно даже сказать – нереально", — рассказал Черчесов.