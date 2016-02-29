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    «Рубин» намерен разорвать контракты с Благо и Эдуардо

    Полузащитники "Рубина" Благо и Карлос Эдуардо могут вскоре покинуть казанский клуб. Об этом сообщил пресс-атташе "Рубина" Михаил Степанов.

    "Клуб ценит тот вклад, который внесли в успехи команды Карлос Эдуардо и Благо Георгиев, мы высоко оцениваем уровень их футбольного мастерства, но в настоящий момент построение игры "Рубина" идет в векторе, для которого требуются исполнители иной направленности. В настоящий момент идут переговоры о разрыве контрактов на условиях, которые бы устроили обе стороны. Добавим, что казанский клуб делает все возможное для того, чтобы найти лучший вариант продолжения карьеры футболистов", – сказал Степанов.

    Источник: ТАСС

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    29.02.2016 19:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 1 марта 2016, 09:45

      ...давно пора.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 23:11

      Эдуардо - живое напоминание бердыевского всесилия в Рубине, а Благо после Терека заметно сдал.

      -1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 29 февраля 2016, 20:00

      Рубину необходимо освежить состав, это правильное решение, на пользу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12314

      Вомбат 29 февраля 2016, 19:34

      У обоих завышенные контракты, но игроки-то квалифицированные. Рубину надо бы их уговорить переподписать контракт, прежде чем выставлять на трансфер.

      -1
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