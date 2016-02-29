Спаллетти помирился с Тотти

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти заявил о готовности продолжить сотрудничество с нападающим Франческо Тотти. По словам специалиста, разногласия с ним остались в прошлом.

"Тотти — одна из важнейших фигур команды, но ответственность несет тренер. Я пришел сюда для того, чтобы вести команду вперед. Франческо был травмирован, а сейчас он старательно тренируется. К сожалению, между нами возникло недопонимание. Сейчас это уже в прошлом, у нас все в порядке. Ему предстоит пообщаться с президентом клуба и определиться со своими дальнейшими планами — этот вопрос находится вне моей компетенции. Я всегда буду его поддерживать, но в первую очередь мне нужно думать о команде. Мне бы хотелось, чтобы у меня было больше таких игроков, как он", — сказал Спаллетти в интервью Radio Uno.