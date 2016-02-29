Маркевич не поддерживает решение Селезнева перейти в «Кубань»

Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич прокомментировал переход нападающего днепропетровской команды Евгения Селезнева в "Кубань".

– "Днепр" покинул Селезнев. Он с вами обсуждал свой переход в "Кубань"?

– Как он мог обсуждать, если я обо всем узнал в последний день перед его уходом?! Клубы договорились. Он нас поставил перед фактом. Это его выбор.

– То есть у вас не было шансов сохранить ведущего нападающего команды?

– В курсе, видимо, были только президент и генеральный директор. В "Днепре" о решении таких вопросов меня в известность не ставят. Я все узнаю постфактум.

– Учитывая ваше отношение к России, вы поддерживаете решение Селезнева?

– Лично я никогда бы не сделал такой шаг, но это сугубо его выбор.

Напомним, что вчера Селезнев дебютировал в составе краснодарского клуба в матче 1/4 финала Кубка России с "Зенитом" (0:1).