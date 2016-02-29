Рапопорт: «Халк нервничает и находится не в своей тарелке»

Бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт после победы сине-бело-голубых в матче 1/4 финала Кубка России над "Кубанью" (1:0) отметил неготовность нападающего Халка. Бразилец провел на поле всю игру и отметился желтой карточкой.

"Бразилец не готов, это понятно. Хотя даже в нынешней форме он опасен для любой команды российского чемпионата. Но "Бенфика" – другое дело. В функциональном плане Халк выглядел лучше, чем в Португалии. Быстроты принятия решений еще не хватает. Халк может убежать, но сейчас он затягивает с передачами, ударами. Быстрый розыгрыш мяча не дается.

Бразильцу надо еще пару недель, чтобы набрать форму. Его и не поменяли в игре с "Кубанью", потому что тренер понимает: кондиции набираются через игры. Халк нервничает, он не в своей тарелке. С "Бенфикой" он не будет в оптимальном состоянии, но явно будет выглядеть лучше, чем сейчас", – рассказал Рапопорт.