Радимов: «Увольнение Хохлова из «Кубани» к футболу отношения не имело»

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов заявил, что бывший рулевой "Кубани" Дмитрий Хохлов был уволен из краснодарского клуба не по футбольному принципу.

"Главный вывод, который сделал Дмитрий Хохлов после "Кубани" – это то, что нельзя идти в клуб с таким управленческим хаосом, какой был тогда в "Кубани". Когда одни руководители обещания дают, а другие их не выполняют. Увольнение Дмитрия к футболу отношения не имело. Брал его на работу один руководитель, а потом пришел другой. С ним они общего языка не нашли", – рассказал Радимов.

Напомним, Хохлов стал главным тренером "Кубани" в июне 2015 года, но, проработав там всего три месяца, в сентябре был отправлен в отставку.