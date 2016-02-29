Ташуев: «У Аршавина были проблемы с весом, но «Кубань» он покинул не из-за этого»

Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев прокомментировал уход из команды полузащитника Андрея Аршавина.

"У Аршавина были некоторые проблемы с весом. Он сбросил три килограмма, начал набирать хорошую форму. Готовился к сезону профессионально и с хорошим настроением. Почему он покинул "Кубань"? Здесь есть комплекс причин, но я не буду говорить о них", – отметил Ташуев.

Напомним, в зимнее трансферное окно краснодарский клуб и полузащитник расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Новым местом работы Аршавина стал казахстанский "Кайрат".