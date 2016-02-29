Маурисио: «Пока процесс получения российского гражданства мы не запускали»

Бразильский полузащитник "Зенита" Маурисио выразил желание выступать за сборную России.

– Что думаете по поводу российского гражданства?

– Если предложение поступит, обязательно его рассмотрю. Мне нравится в России. Но даже если получить гражданство, все равно легко не будет. В России много хороших футболистов. Мнение тренера и болельщиков тут тоже надо учитывать. Например, если меня потом позовут в сборную России, болельщики могут отреагировать на это негативно.

Я этого не хочу услышать. Хотя если попадаю в команду хочу только одного – помочь ей. Поэтому в данном вопросе нужно согласие многих сторон. Много, кстати, разговаривал на эту тему с семьей. Посмотрим, что будет. Пока же процесс получения российского гражданства мы не запускали.

Отметим, что в российском чемпионате хавбек выступает с 2010 года. Кроме "Зенита", в который футболист перебрался этой зимой, в его послужном списке имеется "Терек".